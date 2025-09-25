راوی دفاع مقدس در عباس‌آباد: خانواده‌های معظم شهدا چشم و چراغ کشورند و مردم سرمایه‌های ارزشمند نظام هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با حضور پرشور مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و همزمان با هفته دفاع مقدس، یادواره ۲۱ شهید لنگارود شرقی بخش مرکزی شهرستان عباس‌آباد در مسجد صاحب‌الزمان (عج) روستای گرداب برگزار شد.

راوی و یادگار دفاع مقدس در این مراسم، با اشاره به وصیت‌نامه شهدا بر لزوم پشتیبانی از ولایت فقیه تأکید کرد و گفت: شهدا در وصایای خود همواره بر پایبندی به نماز، قرآن، حجاب، دعا، و حمایت از ولایت فقیه سفارش کرده‌اند.

حجت‌الاسلام ترابی‌نسب با بیان خاطراتی از عملیات کربلای ۵ و رشادت‌های رزمندگان مدافع حرم در سوریه افزود: رزمندگان ما در سخت‌ترین شرایط با توسل به اهل‌بیت (ع) و انس با قرآن، آرامش می‌گرفتند و روحیه می‌ساختند.

وی با اشاره به شرایط روز جامعه تصریح کرد: انتقاد منصفانه لازم است، اما در کنار آن باید از دولت و مسئولان نیز در شرایط حساس حمایت کرد چرا که مردم ایران همواره در بزنگاه‌ها پشتیبان نظام بوده‌اند.

راوی و یادگار دفاع مقدس تأکید کرد: خانواده‌های معظم شهدا چشم و چراغ کشورند و مردم سرمایه‌های ارزشمند نظام هستند.

ذوالفقار گلیج دبیر برگزاری یادواره شهدا هدف از برگزاری یادواره‌های شهدا را ادامه راه شهیدان، آشنایی و تبیین برای نسل جدید اعلام کرد.

وی افزود: مهم‌ترین اصل ماندگاری نظام جمهوری اسلامی زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان است و این اثرگذاری وسیعی در سطح جامعه خواهد داشت.

در پایان این مراسم ضمن اجرای اشعار محلی در وصف شهدا، حاضران با قرائت فاتحه، ذکر مصیبت و عزاداری؛ یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.