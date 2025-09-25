پخش زنده
امروز: -
ترجمه عربی کتاب «معبد زیرزمینی» نوشته معصومه میرابوطالبی در انتشارات دارتمکین به زبان عربی ترجمه و در نمایشگاه کتاب عراق رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «معبد زیر زمینی» روایتی است جذاب و تأثیرگذار از یکی از مهمترین عملیاتهای دفاع مقدس که با محوریت حفر یک کانال استراتژیک در منطقه عملیاتی فتحالمبین روایت میشود. این کتاب داستان جوانی به نام الیاس را روایت میکند که از روستای کمالآباد یزد راهی جبهه میشود تا همراه با حاج غلامحسین رعیت در عملیاتی محرمانه شرکت کند.
ایمان یادگاری گزارش می دهد: