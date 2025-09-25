شمس آذر میزبان استقلال در قزوین
خبرهایی از تقابل شمس آذر و استقلال در هفته پنجم لیگ برتر تا درخشش بانوان تکواندوکار و تنیسور استان در مسابقات کشوری را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
قضاوت این بازی بر عهده سید وحید کاظنی خواهد بود.
شمس آذر با توجه به سه امتیاز کسر شده از سوی سازمان لیگ، با کسب یک امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار دارد.
درخشش تکواندوکار استان در لیگ برتر تکواندو بانوان
فائزه جعفری در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم عنوان سومی لیگ برتر تکواندو را کسب کرد.
فصل جدید لیگ برتر تکواندوی بانوان در تهران برگزار شد.
صعود فوتسالیها به مرحله نهایی جام ملتهای آسیا با درخشش قزوینیها
تیم ملی فوتسال ایران با کسب سه پیروزی مقابل بنگلادش، امارات و مالزی، جواز حضور در مرحله نهایی جام ملتهای آسیا را بهدست آورد.
سعید مومنی و مهدی رستمی، سنگربانان قزوینی تیم ملی در این موفقیت نقشآفرینی کردند.
مرحله نهایی این مسابقات بهمنماه سال جاری در اندونزی برگزار خواهد شد.
صف آرایی گلبرگ تاکستان مقابل نماینده خراسان رضوی
گلبرگ تاکستان در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتسال بانوان از فردوسی ثامن مشهد پذیرایی میکند.
این بازی از ساعت ۱۱ امروز در سالن امام خمینی تاکستان برگزار خواهد شد.
در فصل جدید لیگ برتر فوتسال دوازده تیم با هم رقابت میکنند.
سه مقام دختران تنیسور استان در مسابقات کشوری
در مسابقات ردههای سنی دختران کشور، ماهدخت علیمی در رده زیر ۱۰ سال نایب قهرمان شد.
در ردههای زیر ۱۲ و ۱۴ سال هم آریانا طاهرخانی و ملینا محمدبیگی سوم شدند.
این رقابتها در مازندران برگزار شد.