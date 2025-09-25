قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور گفت: هدف از سفر به استان اردبیل، کمک به توسعه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به لحاظ کمی و کیفی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی دارابی در سفر به استان اردبیل گفت: اردبیل مهد تاریخ و تمدن است، این استان بناهای تاریخی متعددی دارد که می‌تواند به عنوان یکی از جاذبه‌های اصلی گردشگری استان ایفای نقش کند.

وی با اشاره به مسائل پیگیری شده در این سفر، تاکید کرد: در مورد توسعه پایگاه‌های ملی و جهانی، تامین نیروی این پایگاه‌ها و همچنین مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی اعتباراتی تخصیص داده و مقرر شد همکاران ما در وزارتخانه طرح‌هایی را آماده و پیگیری کنند تا استان شرایط بهتری را داشته باشد.

دارابی افزود : طبق اعلام استاندار اردبیل، همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری آذرماه سال جاری در این استان برگزار می‌شود که اقدام بسیار مهمی است و ما حتما از این رویداد استقبال می‌کنیم و در آن مشارکت خواهیم داشت.

معاون میراث‌فرهنگی کشور با اشاره به احیای پایگاه ملی کنزق و کمک به توسعه و حفاظت از آن، گفت : ثبت قله سبلان ، یکی از مطالبات جدی اهالی و مسئولان استان است که در دستور کار قرار می‌گیرد و برای ساماندهی بازار تاریخی اردبیل نیز سه دستگاه استانداری، شرکت بازآفرینی شهری و میراث‌فرهنگی مشارکت می‌کنند و اعتبار مورد نیاز این موضوع تامین می‌شود.