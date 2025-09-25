به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، سرپرست وقت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، گفت: این معلم ۴۰ ساله که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده‌اش در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ اعضای بدن وی اهدا شد و زندگی دوباره‌ای به بیماران بخشید.

مهیار محمدی فرد افزود: کلیه‌ها و کبد زنده‌یاد میر شب به بیماران نیازمند پیوند شد و قرنیه‌هایش به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد انتقال یافت و بخشی از پوستش نیز برای درمان بیماران دچار سوختگی مورد استفاده قرار گرفت.

مدیر آموزش و پرورش قاینات با گرامیداشت نام و خاطره این بانوی معلم گفت: خانواده زنده‌یاد خاطره میر شب، پس از گذشت یک سال از درگذشت او، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به مدرسه قومنجان شهرستان قائنات، آخرین محل خدمتش، اهدا کردند تا یاد و خاطره این معلم فداکار برای دانش‌آموزانش زنده بماند.

قادری افزود: قصه مهربانی معلم فردوسی نشان داد که می‌توان حتی پس از مرگ نیز زندگی بخشید و چراغ علم و امید را روشن نگاه داشت.

وی در بازدید از مدارس قومنجان با قدردانی از این خانواده نیک اندیش، این اقدام را الگویی ارزشمند برای تداوم فرهنگ احسان و نیکوکاری در عرصه آموزش عنوان کرد.