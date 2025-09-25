ادامه قصه مهربانی معلم فردوسی
قصه مهربانی معلم فرهیخته فردوسی، زندهیاد خاطره میر شب که از اهدای عضو در سال گذشته آغاز شد امسال با کمک به مدرسه محل خدمتش تکمیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، سرپرست وقت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، گفت: این معلم ۴۰ ساله که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانوادهاش در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ اعضای بدن وی اهدا شد و زندگی دوبارهای به بیماران بخشید.
مهیار محمدی فرد افزود: کلیهها و کبد زندهیاد میر شب به بیماران نیازمند پیوند شد و قرنیههایش به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد انتقال یافت و بخشی از پوستش نیز برای درمان بیماران دچار سوختگی مورد استفاده قرار گرفت.
مدیر آموزش و پرورش قاینات با گرامیداشت نام و خاطره این بانوی معلم گفت: خانواده زندهیاد خاطره میر شب، پس از گذشت یک سال از درگذشت او، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به مدرسه قومنجان شهرستان قائنات، آخرین محل خدمتش، اهدا کردند تا یاد و خاطره این معلم فداکار برای دانشآموزانش زنده بماند.
قادری افزود: قصه مهربانی معلم فردوسی نشان داد که میتوان حتی پس از مرگ نیز زندگی بخشید و چراغ علم و امید را روشن نگاه داشت.
وی در بازدید از مدارس قومنجان با قدردانی از این خانواده نیک اندیش، این اقدام را الگویی ارزشمند برای تداوم فرهنگ احسان و نیکوکاری در عرصه آموزش عنوان کرد.