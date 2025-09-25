پخش زنده
سرپرست پلیس راه استان همدان گفت: ۵۰ مدرسه همدان در حاشیه راههای پرتردد قرار دارند که برای پیشگیری از سانحه برای دانش آموزان ایمن سازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ ارسلان سرمدی افزود: با آغاز ماه مهر و بازگشایی مدارس، طرح مدارس پلیس را با توجه به تردد معلمان در جادههای بین شهری و شهرستانی و جابجایی دانش آموزان با سرویس مدرسه با هدف جلوگیری از بروز سوانح احتمالی آغاز شد.
وی اضافه کرد: عوامل پلیس راه در گام نخست و پیش از بازگشایی مدارس، ایمن سازی مدارس واقع در حاشیه راهها را دنبال کرد که با نصب علائم راهنمایی و رانندگی، احیای علائم قدیمی، خط کشی، نصب تابلو و ایجاد سرعت کاه اقدام شد.
سرپرست پلیس راه استان همدان بیان کرد: همچنین کارشناسان پلیس راه با حضور در این مناطق نسبت به آموزش و آگاه سازی والدین و دانش آموزان در زمینه چگونگی عبور ایمن از عرض جاده و دیگر موارد مورد نیاز اقدام کردند در عین حال جلیقه و پرچم در اختیار آنها قرار داده شده است.
سرهنگ سرمدی ادامه داد: تیمهای پلیس راه روز اول مهر از ساعت پنج و نیم صبح در خروجیهای شهرها و جلوی مدارس مستقر شدند تا ایمنی عبور و مرور و ترافیک را کنترل کنند.
وی اضافه کرد: علاوه بر این تیمهای مستقر در خروجی شهرها مدارک رانندگان سرویس مدرسه و معلمان، مدارک هویتی راننده و خودرو و معاینه فنی را با دقت رصد میکنند.
سرپرست پلیس راه استان همدان افزود: بیشترین مشکل سرویس معلمان و دانش آموزان نداشتن مدارک هویتی، نداشتن معاینه فنی و نداشتن مدارک و مجوزهای لازم است.
سرهنگ سرمدی اظهارکرد: برخی از رانندگان تاکسی اقدام به گرفتن سرویس معلمان و دانش آموزان در خارج از محدوده شهری میکنند در حالیکه خروج تاکسی از محدوده شهری ممنوع است.