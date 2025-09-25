پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تأکید کرد: دانشگاه، تنها مرکز آموزش نیست، بلکه نهادی هویتساز است که میتواند مسیر آینده جامعه را رقم بزند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحیامیری در شصتوهفتمین اجلاس معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد، بر نقش مهم دانشگاه بهعنوان «نهاد هویتساز» تأکید کرد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در این نشست ضمن تبیین جایگاه دانشگاه در تحولات اجتماعی و فرهنگی کشور، بر اهمیت بازآرایی رویکردهای فرهنگی در دانشگاهها تاکید کرد و افزود : دانشگاهها پیش از هر برنامه و اقدام، باید زبان مشترک با دانشجویان پیدا کنند؛ چرا که گفتوگوی عمیق و درک متقابل، زمینهساز تعامل پایدار و ثمربخش خواهد بود.
صالحیامیری با اشاره به جایگاه بیبدیل دانشگاهها در شکلدهی به آینده کشور گفت : دانشگاه باید کانون تولید هویت ملی، انسجام اجتماعی و سرمایه معنوی برای جامعه باشد.
اجلاس معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور با هدف تبادل نظر، همافزایی و تدوین رویکردهای راهبردی فرهنگی در نظام آموزش عالی برگزار میشود.