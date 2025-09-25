پخش زنده
امروز: -
آیین اختتامیه سومین جشنواره سرود فجر بسیج در یزد برگزار شد و چهار گروه سرود برگزیده این دوره معرفی و تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، معاون فرهنگی سپاه استان یزد گفت: این جشنواره با هدف ارتقای توانمندی گروههای سرود استان یزد برگزار شد که در آن ۱۱۰ گروه آثار خود را ارسال کردند. پس از بازبینی اولیه، ۲۸ گروه به مرحله نهایی راه یافتند و در نهایت چهار گروه عنوان برتر را کسب کردند.
علیمحمد پارسائیان، افزود: این جشنواره در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار شد تا هم گروههای حرفهای و هم گروههای نوپا فرصت بروز و نمایش توانمندیهای خود را داشته باشند.
وی افزود: برگزاری چنین رویدادهایی زمینه انسجام بیشتر گروههای سرود را فراهم میکند و موجب میشود در موقعیتهای مختلف، آثار اثرگذار و انقلابی تولید و در اختیار مردم قرار گیرد.
پارسائیان همچنین سرود را بازتابی از فرهنگ و دیانت جامعه دانست و گفت: با حمایت و هدایت درست، این هنر میتواند ابزاری مؤثر برای ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی باشد.
جشنواره سرود فجر بسیج یزد امسال با استقبال چشمگیر گروههای مردمی همراه بود و مسئولان فرهنگی بر استمرار حمایتها برای رشد و شکوفایی این جریان فرهنگی تأکید کردند.