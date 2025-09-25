پخش زنده
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور گفت: براساس پیمایشهای جدید، اجرا شدن درست قانون جوانی جمعیت باعث شده است که ۵۴ درصد از افراد جامعه تمایل به داشتن فرزند دارند.
رسول صادقی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در پی انجام یک پیمایش جامع به سفارش وزارت بهداشت توسط جهاد دانشگاهی، گرایش به فرزندآوری در ایران کم نشده است.
وی افزود: براساس نتایج پیمایش، علیرغم تمایل به فرزندآوری، شاهد کاهش شاخصهای باروری و تعداد فرزندان در خانوادهها هستیم.
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور گفت: برخی از سیاستهای تشویقی قانون جوانی جمعیت توانسته است، تغییراتی در نگرش مردم نسبت به فرزندآوری و تقویت حس مسئولیتپذیری اجتماعی ایجاد کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: این تناقض بین تمایل مردم و کاهش نرخ فرزندآوری در واقع به مشکلات و چالشهای مختلفی از جمله وضعیت اقتصادی و مشکلات اجتماعی مربوط میشود. برای مثال، هزینههای سنگین مهدکودکها و کمبود خدمات دولتی برای کاهش هزینهها از موانع جدی محسوب میشود.
وی افزود: خیلی از چالش ها و موانعی که در راستای تحقق فرزندآوری وجود دارد، در قانون دیده نشده و یا کمتر به آن پرداخت شده است.
صادقی گفت: اجرای نیمی از تکالیف قانون جوانی جمعیت تأثیراتی در زمینه افزایش نرخ فرزندآوری داشته، ولی اجرا نشدن برخی از مشوقهای مالی و خدمات حمایتی دیگر، یکی از عوامل ایجاد فاصله میان فرزندخواهی و فرزندآوری جامعه شده است.