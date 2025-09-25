ترافیک در جاده‌های هراز، چالوس، سوادکوه و آزادراه تهران – شمال سنگین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، هم اکنون در صبح روز پنجشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴؛ ترافیک در جاده‌های منتهی به استان مازندران سنگین است.

*آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌ها:

- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه

- ترافیک سنگین در آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه

- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (جنوب به شمال) محدوده کلرد

- ترافیک سنگین در محور سوادکوه مسیر (جنوب به شمال) محدوده دماوند

- تردد روان در محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) و محور فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و محور چالوس مسیر (شمال به جنوب)

- ضمنا محور فیروزکوه دارای بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات و محور چالوس دارای مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی می‌باشند.

ادامه محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های مازندران

محدودیت‌های ترافیکی که از چهارشنبه ۲ مهر در جاده‌های مازندران اعمال شده تا روز شنبه ۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

۱. موتورسیکلت:

تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ تا ساعت ۷ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ از محور‌های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع می‌باشد.

* تبصره: تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

وسیله نقلیه سبک:

۲. محور چالوس:

(۲-۲) پیش بینی محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:

الف – روز پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.

(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:

- روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱) از ساعت ۹ صبح از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام می‌شود.

۲) از ساعت ۱۰ از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.

۳) از ساعت ۱۲ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال می‌گردد. (شمال به جنوب)

۴) از ساعت ۲۴ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌گردد.

۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یک طرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا می‌گردد.

۳. محور هراز :



(۳-۳) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی از روز‌های پنجشنبه و جمعه مورخ‌های ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ و ۴ به صورت رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.

۴. محور فشم:

- از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ محدودیت ترافیکی از انتهای محور نقطه پل حاجی آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم انجام خواهد شد.

تبصره:اجرای محدودیت‌های مذکور منوط به افزایش حجم تردد در محور‌ها خواهد بود و با توجه به شرایط ترافیکی محور‌ها هرگونه تردد در ساعت و یا نحوه اجرا متحمل خواهد بود.