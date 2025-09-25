پخش زنده
بر اساس گزارش اولیه مرکز لرزهنگاری کلمبیا (SGC)، زلزلهای به بزرگی ۶.۲ در مقیاس ریشتر، ساعت ۲۳:۵۱ به وقت محلی، ونزوئلا را لرزاند. این زمینلرزه قویترین رویداد لرزهای ثبتشده در این کشور طی روز جاری بوده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کاراکاس، یک زلزله قدرتمند به بزرگی ۶.۲ ریشتر، ونزوئلا را به شدت لرزاند. این رویداد لرزهای که توسط مرکز لرزهنگاری کلمبیا گزارش شده، قویترین زمینلرزه در ونزوئلا پس از چندین لرزه قبلی در این روز بوده است.
کانون این زلزله در منطقه زمینلرزه قبلی واقع شده که نشاندهنده فعالیت شدید لرزهای در "صفحه کارائیب" است.
این سومین رویداد لرزهای قابل توجهی است که آژانسهای لرزهنگاری در طول روز گزارش کردهاند. پیش از این، یک زلزله در ساعات صبح در غرب کشور (ایالت زولیا) و یک زمینلرزه ۵.۴ ریشتری تنها یک ساعت قبل در شرق ونزوئلا به ثبت رسیده بود.