به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار با اشاره به ضرورت راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ در استان گفت: مقابله با آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه معضل اعتیاد نیازمند عزم جدی، هماهنگی بین دستگاه‌ها و حمایت‌های ملی است.

جعفر مردانی افزود: در استان برای اجرای اقدامات درمانی و بازتوانی معتادان برنامه‌های مختلفی در دست اجراست و این ظرفیت وجود دارد که از ظرفیت خیران و اعتبارات استانی برای اجرا و گسترش این اقدامات استفاده کرد.

به گفته وی، نجات هر معتاد، احیای یک ملت است و برای پیشگیری از گسترش اعتیاد و همچنین درمان معتادان و حمایت از معتادان بهبود یافته برای بازگشت به جامعه و پیشگیری از گرایش مجدد به مصرف اعتیاد به یک عزم همگانی نیاز است.

وی افزود: اعتیاد تهدیدی جدی برای سرمایه انسانی و امنیت اجتماعی است و مقابله با آن نیازمند عزم ملی و مشارکت عمومی است.

مردانی پیشگیری از گسترش اعتیاد در جامعه به خصوص در بین نسل جوان و نوجوان را مهمترین راه نجات جامعه عنوان کرد و گفت: تقویت آموزش خانواده‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها و همچنین بازتوانی و اشتغال بهبودیافتگان یک امر مهم است.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مقابله با اعتیاد تنها یک ماموریت نیست، رسالتی ملی و انقلابی است.

به گفته وی، اعتیاد دیگر به تنهایی یک آسیب اجتماعی یا مسئله فردی نیست، بلکه تهدیدی چندوجهی علیه سرمایه انسانی، بنیان خانواده، امنیت اجتماعی و توسعه پایدار کشور به شمار می‌رود.

مردانی با تاکید بر ضرورت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی، اجتماعی و قضایی افزود: امروز نمی‌توان اعتیاد را تنها یک موضوع امنیتی دانست.

وی گفت: بیشترین امار کشفیات مواد مخدر در استان به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت جنوب به شمال کشور، در محور‌های مواصلاتی انجام شده است و همچنین میزان کشفیات مواد مخدر در سالجاری نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.

مردانی با تشکر از تلاش نیرو‌های انتظامی، دستگاه قضایی و سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: پیشگیری مهم‌ترین راه نجات جامعه است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بخشی از زندانیان استان به نوعی درگیر جرائم مرتبط با مواد مخدر هستند، افزود: نجات هر معتاد، احیای یک انسان و اقدامی ملی و انقلابی است.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: ایجاد مرکز ماده ۱۶ نقش مؤثری در ساماندهی معتادان متجاهر، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت عمومی دارد.

سلیمان عباسی افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر آماده حمایت و همکاری در زمینه تامین بخشی از اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز استان است.

وی همچنین از راه‌اندازی پایلوت مرکز «امید زندگی» در چهارمحال و بختیاری خبر داد و افزود: این مرکز می‌تواند الگویی ملی در زمینه بازتوانی و بازگشت معتادان به زندگی سالم باشد.