به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس دو طرح مخابراتی و ورزشی در شاهین دژ افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با حضور حجت‌الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی و در گرامیداشت هفته دفاع مقدس ۲ طرح مخابراتی و ورزشی در شاهین دژ به بهره برداری رسید.

زمین چمن مصنوعی مدرسه نمونه دولتی شاهین دژ در زمینی به ابعاد ۷۵۰ متر و اعتبار ۶ میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسید.

افتتاح دکل مخابراتی تلفن همراه با تکنولوژی ۴g در روستای قره قوینلو بخش کشاورز جهت بهره مندی ۳۰۰ خانوار و با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسید.