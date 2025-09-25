با هدف ارج نهادن به زحمات و تلاشهای تولیدکنندگان، کشاورزان و بهره برداران در بخش کشاورزی همایش تجلیل از کشاورزان پیشرو و نمونه استان در نمایشگاه بین المللی اردبیل ترتیب یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کشاورزان اردبیلی پیشرو در استفاده از ماشین‌آلات برای دستیابی به بهره‌وری بیشتر، طی آیینی در نمایشگاه ادوات کشاورزی این استان تجلیل شدند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در آیین تجلیل از کشاورزان پیشرو اظهار کرد: بخش کشاورزی حدود یک سوم از اشتغال و تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص داده است.

بهروز خلیلی افزود: کشت گندم با حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار هکتار و جو با حدود ۱۲۷ هزار هکتار، بیشترین سهم را در کشاورزی استان دارد و بر اساس آمارها، استان اردبیل دارای ۱۳۰ هزار بهره‌بردار کشاورزی است و توسعه مکانیزاسیون برای بهره وری بیشتر ضرورت دارد.

وی با اشاره به این که ۸۰ درصد آب استان در ۲۲۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی مصرف می‌شود، گفت: با بهره‌وری علمی و اصلاح الگوی کشت، می‌توان آب مصرفی بخش کشاورزی را به گونه‌ای مدیریت کرد که برای یک میلیون هکتار از اراضی استان کافی باشد.