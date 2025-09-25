به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این طرح با یک سال پیگیری، تأمین تجهیزات نوین و استفاده از توان و تخصص کارشناسان صداوسیمای مرکز سمنان و همکاری واحد‌های ستادی سازمان در تهران انجام شد.

بهنام سلیمی، معاون فنی صداوسیمای مرکز سمنان گفت: در این طرح که طی حدود یک ماه اقدام‌های فنی اجرا شد، سامانه‌های پخش و فرستنده‌های تلویزیونی ارتقا یافت تا امکان ارائه تصویر با وضوح بالا برای بینندگان فراهم شود.

وی افزود: با راه‌اندازی این طرح، شبکه استانی سیمای مرکز سمنان به جمع استان‌هایی پیوست که برنامه‌های خود را با کیفیت HD و نسبت نمای عریض ۱۶ به ۹ پخش می‌کنند.

سلیمی تأکید کرد: در پخش HD، جزئیات تصویر روشن‌تر، رنگ‌ها طبیعی‌تر و صدا به‌صورت دوکاناله به مخاطبان ارائه می‌شود و این تحول، تجربه تماشای برنامه‌های تلویزیونی را برای مردم استان سمنان ارتقا می‌دهد.