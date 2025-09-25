کارشناس هواشناسی استان قزوین از افزایش ابر و احتمال رعد و برق در روز‌های آینده خبر داد.

هشدار هواشناسی قزوین: رگبار و رعد و برق در راه است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مهدی آخوندی گفت: خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد که در چند روز آینده، با گذر متناوب امواج تراز میانی جو، شاهد افزایش ابر خواهیم بود.

وی افزود: به ویژه برای بعد از ظهر فردا (جمعه)، در برخی مناطق، احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان اضافه کرد: در این مدت، روند افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود و به علاوه، پدیده غالب برای امروز در استان، وزش باد‌های شمالی خواهد بود.