هشدار هواشناسی قزوین: رگبار و رعد و برق در راه است
کارشناس هواشناسی استان قزوین از افزایش ابر و احتمال رعد و برق در روزهای آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مهدی آخوندی گفت: خروجی مدلهای هواشناسی نشان میدهد که در چند روز آینده، با گذر متناوب امواج تراز میانی جو، شاهد افزایش ابر خواهیم بود.
وی افزود: به ویژه برای بعد از ظهر فردا (جمعه)، در برخی مناطق، احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده وجود دارد.
کارشناس هواشناسی استان اضافه کرد: در این مدت، روند افزایش نسبی دما پیش بینی میشود و به علاوه، پدیده غالب برای امروز در استان، وزش بادهای شمالی خواهد بود.