پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمان: معتادان متجاهر در کرمان تاپایان امسال وارد دهکده امید و زندگی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمد علی طالبی در بازدید از روند ساخت «دهکده امید و زندگی با تأکید بر تصمیم قاطع استان در ساماندهی معتادان متجاهر گفت: این تصمیم با هدف پاکسازی چهره شهر از حضور این افراد اتخاذ شده و این دهکده با امکانات درمانی، اشتغالزایی و خدمات اجتماعی مرکزی جامع برای خدمات ، فرهنگی و اجتماعی است.
وی، افزود: سال ۱۴۰۵ که «سال لبخند دنیا به کرمان» نامگذاری شده، شهر از معتادان متجاهر پاکسازی می شود و دهکده امید و زندگی در کرمان؛ الگویی ملی در حوزه درمان اعتیاد است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان نیز با تاکید بر همکاری کامل دستگاههای قضایی استان گفت: دهکده امید و زندگی شامل بخشهای متنوعی از جمله بیمارستان تخصصی، کارگاههای اشتغال، زمینهای ورزشی و فضاهای فرهنگی است تا پس از درمان، زمینه بازگشت سالم معتادان به جامعه نیز فراهم شود.
کوروش احمدیوسفی،افزود: حدود ۳۰ هزار معتاد متجاهر در استان شناسایی شده و با بهرهبرداری از این دهکده امکان پذیرش و نگهداری سه هزار نفر در هر دوره درمان وجود خواهد داشت و با حضور مشاوران متخصص، این دهکده میتواند نتایج موثری در کاهش معضل اعتیاد و آسیبهای اجتماعی داشته باشد.
وی ادامه داد: تاکنون حدود ۴۰ میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده که تنها پنج میلیارد تومان آن را دولت تامین کرده و بقیه باکمکهای خیران است.