کاروان سلامت جمعیت هلال احمر شهرستان مهریز به مناسبت هفته دفاع مقدس در روستای گردکوه برگزار شد و خدمات رایگان پزشکی به بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مهریز گفت:خدمات دهی کاروان سلامت جمعیت هلال احمر مهریز در محل خانه بهداشت گردکوه و با حضور پزشکان متخصص زنان، داخلی، ارتوپدی، اطفال، ماما و پزشک عمومی اجرا شد. در کنار ارائه خدمات درمانی به بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی، دارو نیز به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفت.

حسن مودب، هدف از اجرای این طرح را ارتقای سلامت جامعه و تسهیل دسترسی روستاییان به خدمات پزشکی عنوان کرد.

وی ضمن تقدیر از همکاری خانه هلال گردکوه، بسیج جامعه پزشکی استان یزد و تلاش‌های مهندس احسانی در برگزاری این برنامه، افزود: اجرای چنین طرح‌هایی بخشی از رویکرد جمعیت هلال احمر برای توسعه عدالت در حوزه سلامت و توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار است.