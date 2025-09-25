



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و در هفته پنجم، تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز امروز از ساعت ۱۷:۰۰ در ورزشگاه شهید سلیمانی شهر تبریز به مصاف تراکتور خواهد رفت.

طلایی‌پوشان شهر شیراز در حالی در پنجمین بازی خود به مصاف تراکتور تبریز می‌روند که در چهار بازی گذشته ۲ برد و ۲ تساوی کسب کرده و با هشت امتیاز بدون احتساب سه امتیاز کسر شده، صدر‌نشین لیگ برتر هستند.

در آن سوی میدان، تراکتور میزبان که عنوان قهرمانی لیگ برتر در فصل گذشته را یدک می‌کشد با انبوهی از ستاره‌های داخلی و خارجی مقابل فجر صف آرایی خواهد کرد.

شاگردان اسکوچیچ با ۲ برد و یک مساوی و تحمل یک شکست از چهار بازی گذشته و با کسب هفت امتیاز پا به این بازی خواهند گذاشت.

۲ تیم در پنج سال گذشته دوبار در لیگ برتر رو به روی هم قرار گرفتند که تیم تراکتور یک بازی را به برتری رسید و یک بازی هم مساوی شد.

حالا باید دید تراکتور می‌تواند روند شکست ناپذیری فجر سپاسی را متوقف کند یا این فجری‌ها خواهند بود که از قهرمان دوره گذشته لیگ، امتیاز می‌گیرند.