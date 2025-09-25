به مناسبت گرامیداشت روز سرباز، ۴۰ اصله نهال برگ بو و سرو شیرازی در بوستان صولت شهرکرد غرس شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد گفت: به مناسبت روز سرباز و برای تجلیل از رشادت ها، ایثارگری‌ها و خدمات بی شائبه این حافظان امنیت، آیین درختکاری با حضور پرشور سربازان سرافراز نیروی انتظامی در بوستان صولت شهرکرد برگزار شد.

وی گفت: درختکاری و توسعه فضای سبز، مسئولیتی همگانی است که با مشارکت تمامی اقشار جامعه، به ویژه جوانان کشورمان تحقق می‌یابد.

حبیبی افزود: در این مراسم بیش از ۴۰ اصله نهال زیبا و مقاوم برگ بو و سرو شیرازی در نقاط مختلف پارک کاشته شد.