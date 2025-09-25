افزایش سرعت وزش باد در مناطق شمالی فارس
سرعت وزش باد در مناطق شمالی فارس افزایش می یابد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل هواشناسی فارس از افزایش سرعت وزش باد در مناطق شمالی استان در روز شنبه، پنجم مهر در مناطق شمالی استان خبر داد.
قاسم حسینی گفت: طبق نقشههای هواشناسی طی پنج روز آینده جوی پایدار و آسمانی صاف در سطح استان فارس پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی فارس در پایان گرمترین نقطه استان را در شبانهروز گذشته دژگاه دهرم با دمای ۴۵ درجه و سردترین نقطه را دشت نمدان اقلید با دمای منفی سه درجه اعلام کرد و گفت: دمای هوای شیراز در بازه زمانی مذکور در بیشینه ۳۱ و کمینه ۱۱ درجه بوده است.