



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل هواشناسی فارس از افزایش سرعت وزش باد در مناطق شمالی استان در روز شنبه، پنجم مهر در مناطق شمالی استان خبر داد.

قاسم حسینی گفت: طبق نقشه‌های هواشناسی طی پنج روز آینده جوی پایدار و آسمانی صاف در سطح استان فارس پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی فارس در پایان گرم‌ترین نقطه استان را در شبانه‌روز گذشته دژگاه دهرم با دمای ۴۵ درجه و سردترین نقطه را دشت نمدان اقلید با دمای منفی سه درجه اعلام کرد و گفت: دمای هوای شیراز در بازه زمانی مذکور در بیشینه ۳۱ و کمینه ۱۱ درجه بوده است.