فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی از فرودگاه سردار جنگل رشت بازدید کرد و بر روند اجرای طرح توسعهای این فرودگاه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ وزیر راه و شهرسازی در بازدید از باند پرواز و برج مراقبت فرودگاه سردار جنگل رشت، بر تسریع در روند اجرای طرحهای توسعهای این فرودگاه برای ارتقاء ایمنی و افزایش ظرفیت پروازها تأکید کرد.
استاندار گیلان هم با اشاره به اینکه ارتقاء فرودگاه رشت نقشی کلیدی در رونق گردشگری، توسعه اقتصادی و ارتباطات بینالمللی استان خواهد داشت، خواستار افزایش ظرفیت اپرون یا صحن فرودگاه و طول باند فرودگاه شد.
وی افزود: با تکمیل این طرحها، امکان پذیرش هواپیماهای پهنپیکر در فرودگاه رشت فراهم خواهد شد.
طرح توسعه فرودگاه رشت شامل استانداردسازی باند فرودگاه، بهبود سیستمهای ناوبری و افزایش ظرفیت پذیرش پروازها است و با بهرهبرداری از آن، فرودگاه رشت به یکی از فرودگاههای پیشرفته شمال کشور تبدیل خواهد شد.