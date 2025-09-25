به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ وزیر راه و شهرسازی در بازدید از باند پرواز و برج مراقبت فرودگاه سردار جنگل رشت، بر تسریع در روند اجرای طرح‌های توسع‌های این فرودگاه برای ارتقاء ایمنی و افزایش ظرفیت پرواز‌ها تأکید کرد.

استاندار گیلان هم با اشاره به اینکه ارتقاء فرودگاه رشت نقشی کلیدی در رونق گردشگری، توسعه اقتصادی و ارتباطات بینالمللی استان خواهد داشت، خواستار افزایش ظرفیت اپرون یا صحن فرودگاه و طول باند فرودگاه شد.

وی افزود: با تکمیل این طرحها، امکان پذیرش هواپیما‌های پهنپیکر در فرودگاه رشت فراهم خواهد شد.

طرح توسعه فرودگاه رشت شامل استانداردسازی باند فرودگاه، بهبود سیستم‌های ناوبری و افزایش ظرفیت پذیرش پرواز‌ها است و با بهرهبرداری از آن، فرودگاه رشت به یکی از فرودگاه‌های پیشرفته شمال کشور تبدیل خواهد شد.