جشنواره بازیهای بومی محلی در روستای خرفکوره شاندرمن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ جشنواره سنتی و مردمی جشن خرمن با استقبال پرشور مردم محلی، در مدرسه آیتالله کاشانی روستای خرفکوره بخش شاندرمن برگزار شد.
این جشنواره که در سومین روز از هفته دفاع مقدس برگزار شد، با هدف حفظ و احیای آیینهای بومی و سنتی منطقه، تقویت همبستگی اجتماعی و گسترش نشاط و پویایی در میان روستاییان برگزار شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ماسال گفت: در این جشنواره، بازیها و سرگرمیهای بومی و سنتی همچون کیسه بازی، مایه بازی باسنگـها، چوبکشی، یعقوبیعقوب، تخم مرغ و گوچین کردن برنج انجام شد که با استقبال گسترده اهالی و شرکتکنندگان همراه بود.
علیرضا مهرگان افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، احیای سنتها و بازیهای محلی، ایجاد نشاط اجتماعی و معرفی فرهنگ بومی منطقه به نسلهای جوان است.