



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز اعلام کرد: با ابلاغ مقررات جدید بهداشتی و محیط‌زیستی در کشور، تمامی غسالخانه‌های آرامستان‌های محلی شیراز تعطیل شده و از این پس خدمات مرتبط با متوفیان تنها در آرامستان مرکزی بهشت احمدی و تحت نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد.

رضا جاویدی گفت: این مقررات همزمان از سوی وزارت بهداشت و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به همه شهر‌ها ابلاغ شده و شیراز نیز موظف به اجرای آن است.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌ها طی یک‌سال گذشته افزود: آرامستان‌های محلی که در گذشته در حاشیه شهر قرار داشتند، امروز به دلیل توسعه شهری در مجاورت محلات مسکونی واقع شده‌اند و به همین دلیل، ادامه فعالیت غسالخانه‌های آنها تهدیدی برای بهداشت عمومی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز تأکید کرد: تمرکز خدمات در بهشت احمدی علاوه بر رعایت اصول بهداشتی و زیست‌محیطی، باعث سهولت ارائه خدمات و افزایش کیفیت نظارت خواهد شد.

جاویدی یادآور شد: آرامستان بهشت احمدی بر اساس استاندارد‌های بهداشتی فعالیت کرده و به طور منظم توسط مراکز بهداشت و اداره محیط‌زیست پایش می‌شود تا خدمات در چارچوب ضوابط ملی ارائه شود.