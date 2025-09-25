به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

ختافه ۱ - ۱ دپورتیوو آلاوس

رئال سوسیداد ۱ - ۰ رئال مایورکا (گل: میکل اوریازابال در دقیقه ۴۹)

آتلتیکومادرید ۳ - ۲ رایو وایکانو (گل‌های آتلتی: خولین آلبارس در دقایق ۱۵، ۸۰ و ۸۸)

برنامه - پنجشنبه ۳ مهر:

اوساسونا - الچه

رئال اویدو - بارسلونا

دیدار تیم‌های سلتاویگو و رئال بتیس از هفته اول، دو هفته قبل با نتیجه ۱ - ۱ برگزار شد.



در جدول لیگا تیم رئال مادرید با ۱۸ امتیاز در صدر فاصله گرفت و تیم بارسلونا با ۱۳ امتیاز دوم است. تیم‌های ویارئال با ۱۳ و اسپانیول با ۱۱ امتیاز سوم و چهارم هستند.