هفته ششم فوتبال لیگای اسپانیا دیروز پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
ختافه ۱ - ۱ دپورتیوو آلاوس
رئال سوسیداد ۱ - ۰ رئال مایورکا (گل: میکل اوریازابال در دقیقه ۴۹)
آتلتیکومادرید ۳ - ۲ رایو وایکانو (گلهای آتلتی: خولین آلبارس در دقایق ۱۵، ۸۰ و ۸۸)
برنامه - پنجشنبه ۳ مهر:
اوساسونا - الچه
رئال اویدو - بارسلونا
دیدار تیمهای سلتاویگو و رئال بتیس از هفته اول، دو هفته قبل با نتیجه ۱ - ۱ برگزار شد.
در جدول لیگا تیم رئال مادرید با ۱۸ امتیاز در صدر فاصله گرفت و تیم بارسلونا با ۱۳ امتیاز دوم است. تیمهای ویارئال با ۱۳ و اسپانیول با ۱۱ امتیاز سوم و چهارم هستند.