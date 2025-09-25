طرح شهید روح الله عجمیان با مشارکت بسیج دانش آموزی، آموزش و پرورش و شهرداری درچه در ۱۸ مدرسه شهر درچه اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول بسیج دانش آموزی شهید فهمیده درچه گفت: این طرح از ابتدای تابستان امسال با مشارکت بیش از ۵۰ دانش آموز در قالب گروه‌های جهادی در ۱۸ مدرسه شهر درچه اجرا شد.

سیدمجید موسوی افزود: اجرای این طرح شامل اجرای حیاط پویا ۸ مدرسه، شاداب سازی ۵ مدرسه، رنگ آمیزی کامل کلاس‌های ۳ مدرسه و تعمیر میز و نیمکت ۲ مدرسه بود که با مشارکت گروه‌های جهادی بسیج دانش آموزی، اداره آموزش و پرورش شهرستان و شهرداری درچه اجرا شد.

وی گفت: طرح شهید عجمیان در راستای بهسازی و شاداب سازی مدارس راه اندازی شد که حالا الگویی موفق از مشارکت مردم در بهسازی مدارس به شمار می‌رود.