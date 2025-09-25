کیفیت هوای پایتخت صبح امروز در شرایط قابل قبول است.

کیفیت هوای تهران سالم و قابل قبول

کیفیت هوای تهران سالم و قابل قبول

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین کیفیت هوا با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون ۶۷ و در وضعیت قابل قبول است.

میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۹۰ و در شرایط قابل قبول قرار داشت.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت‌، ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۰۵ روز قابل قبول، ۶۶ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۷ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم ‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.