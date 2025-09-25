رئیس سازمان بهزیستی کشور با هدف بررسی وضعیت خدمات بهزیستی به استان مرکزی سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ صبح امروز، مراسم استقبال رسمی از سید جواد حسینی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور در استان مرکزی برگزار شد.
در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولین استانی همراه بود، بر اهمیت توسعه خدمات بهزیستی، ارتقاء سطح رفاه اجتماعی، و تقویت همکاریهای بینبخشی تأکید شد.
این دیدار که با هدف بررسی وضعیت خدمات بهزیستی در استان، بازدید از مراکز مرتبط، و گفتوگو با مدیران و کارکنان حوزههای مختلف صورت گرفت، زمینهساز تصمیمگیریهای مؤثر برای بهبود شرایط خدمترسانی به جامعه هدف خواهد بود.