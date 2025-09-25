به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ صبح امروز، مراسم استقبال رسمی از سید جواد حسینی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور در استان مرکزی برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولین استانی همراه بود، بر اهمیت توسعه خدمات بهزیستی، ارتقاء سطح رفاه اجتماعی، و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی تأکید شد.

این دیدار که با هدف بررسی وضعیت خدمات بهزیستی در استان، بازدید از مراکز مرتبط، و گفت‌و‌گو با مدیران و کارکنان حوزه‌های مختلف صورت گرفت، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثر برای بهبود شرایط خدمت‌رسانی به جامعه هدف خواهد بود.