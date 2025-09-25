پخش زنده
حسین آباد کالپوش با ۱۴.۶ میلیمتر بارندگی بیشترین بارندگی در شبانه روز گذشته در استان سمنان را به خود اختصاص داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، اداره کل هواشناسی میزان ثبت بارش باران در ایستگاههای استان سمنان طی ۲۴ ساعت گذشته را اعلام کرد و بر این اساس تاش با ۱۱.۵ میلیمتر ، جق الخواجه با ۱۰ میلیمتر ، نگارمن با ۹.۵ میلیمتر ، رضوان با ۹.۴ میلیمتر ، کلاته خیج با ۶.۲ میلیمتر ، قلعه نو خرقان با ۶ میلیمتر ، بسطام با ۵.۳ میلیمتر ، مجن ، طزره و ده خیر با ۵ میلیمتر بیشترین بارندگی را داشتند .
در سایر مناطق استان سمنان کمتر از پنج میلیمتر باران باریده است .
هشدار نارنجی هواشناسی درباره بارش های رگباری تا پایان امشب پنجشنبه سوم مهر ادامه دارد.