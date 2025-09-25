به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیولیه و بویراحمد ، متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات گفت: بیمار آقایی ۳۸ ساله و دارای توده‌ مغزی در مرکز مغز او که احتمال افزایش فشار مغز و تشنج و نهایتا مرگ را داشت.

دکتر عبدالحمید براتی، با اشاره به اینکه این جراحی با درصد موفقیت پایین اما با تکیه بر لطف خدا و دانش پزشکی انجام شد افزود: با تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان شهید بهشتی و هماهنگی با بیمارستان شهید جلیل عمل جراحی بعد از پنج ساعت با موفقیت انجام شد.

وی ادامه داد: حال عمومی بیمار خوب ارزیابی شده و بعد از یک روز بستری در آی سی یو به بخش مراقبت عمومی منتقل خواهد شد.

