متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از جراحی موفقیت آمیز بیمار دارای توده مغزی با فشار مغز و تشنج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیولیه و بویراحمد، متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات گفت: بیمار آقایی ۳۸ ساله و دارای توده مغزی در مرکز مغز او که احتمال افزایش فشار مغز و تشنج و نهایتا مرگ را داشت. دکتر عبدالحمید براتی، با اشاره به اینکه این جراحی با درصد موفقیت پایین اما با تکیه بر لطف خدا و دانش پزشکی انجام شد افزود: با تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان شهید بهشتی و هماهنگی با بیمارستان شهید جلیل عمل جراحی بعد از پنج ساعت با موفقیت انجام شد. وی ادامه داد: حال عمومی بیمار خوب ارزیابی شده و بعد از یک روز بستری در آی سی یو به بخش مراقبت عمومی منتقلخواهد شد.