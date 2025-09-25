سد تاج امیر دلفان با اعتبار هزار میلیارد تومان امروز با حضور وزیر نیرو به صورت تصویری به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سد تاج امیر شهرستان دلفان امروز سوم مهرماه با حضور عباس علی آبادی به صورت تصویری با اعتبار هزار میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

سد تاج امیر با ظرفیت حدود ۹ میلیون متر مکعب به ۶ سد در حال بهره برداری استان اضافه شد.

سد تاج امیر دلفان از نوع سنگ‌ریزه‌ای با هسته رسی، ۵۰ متر ارتفاع و ۲۲۵ متر طول تاج دارد و حجم مخزن ۸.۱۵ میلیون مترمکعب است که عملیات اجرایی آن سال ۹۵ با کارفرمایی شرکت آب منطقه‌ای لرستان و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا آغاز، اما سال ۹۷ به علت نبود اعتبار تعطیل شد.

ساخت دوباره این طرح از سال ۱۴۰۰ جان تازه‌ای گرفت و بهمن ماه ۱۴۰۲ آبگیری آن آغاز شد تا ۴۰۰ هکتار اراضی کشاورزی پایین‌دست در روستا‌های تاج امیر، چراغ و علی میرزایی آبی شود.

لرستان ۶ سد فعال با ظرفیت ذخیره حدود ۲۰۹ میلیون متر مکعب دارد.