به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره زندان کاشان گفت: از مجموع پرونده‌های مختومه‌شده، در ۶۵ مورد رضایت فقط با گذشت اولیای دم و شاکیان و بدون پرداخت وجه حاصل شده و در ۳۸ پرونده دیگر نیز رضایت با پرداخت بیش از ۳۵ میلیارد ریال به دست آمده است.

محسن کرمی با اشاره به مشارکت خانواده زندانیان، خیران و کمک‌های مردمی در تأمین این مبلغ افزود: این اقدامات نشان‌دهنده عمق فرهنگ ایثار، گذشت و همدلی در جامعه اسلامی است.