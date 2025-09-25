پخش زنده
مددکاران زندان کاشان در ششماهه نخست سال جاری موفق به اخذ رضایت در ۱۰۳ پرونده قضایی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره زندان کاشان گفت: از مجموع پروندههای مختومهشده، در ۶۵ مورد رضایت فقط با گذشت اولیای دم و شاکیان و بدون پرداخت وجه حاصل شده و در ۳۸ پرونده دیگر نیز رضایت با پرداخت بیش از ۳۵ میلیارد ریال به دست آمده است.
محسن کرمی با اشاره به مشارکت خانواده زندانیان، خیران و کمکهای مردمی در تأمین این مبلغ افزود: این اقدامات نشاندهنده عمق فرهنگ ایثار، گذشت و همدلی در جامعه اسلامی است.