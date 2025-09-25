کارشناس هواشناسی: جو استان مازندران تا اواخر هفته بعد، ناپایدار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: جو استان مازندران تا اواخر هفته بعد، ناپایدار خواهد بود.

نوروزیان افزود: دیروز گلوگاه با ۲۷ درجه گرم‌ترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۵ درجه بالای صفر خنک‌ترین مناطق استان بودند. هوای ساری مرکز استان هم در این مدت بین ۱۸ تا ۲۴ درجه در نوسان بود.

کارشناس هواشناسی مازندران تصریح کرد: جو استان مازندران همچنان تا اواخر هفته بعد نسبتا ناپایدار خواهد بود.

نوروزیان افزود: هرچند امروز پنجشنبه ۳ مهر و فردا جمعه ۴ مهر جو استان پایدار است و افزایش نسبی دما را داریم ولی از اواخر وقت جمعه همراه با وزش باد گاهی شدید؛ افزایش ابر و شرایط برای رگبار‌های پراکنده در غرب استان فراهم است.

به گفته وی روز‌های شنبه ۵ تا دوشنبه ۷ مهر آسمان استان نیمه ابری است و به ویژه در مناطق ساحلی تا دامنه‌ها بارش‌های پراکنده را داریم.

نوروزیان خاطر نشان کرد: دریا تا فردا موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.