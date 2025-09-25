پخش زنده
آتش سوزی خودرو درون پارکینگ ساختمان مسکونی در محله فرهنگیان فاز ۲ کرمانشاه مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه ساعت ۲ بامداد امروز پنجشنبه ( ۳ مهرماه) حادثه آتش سوزی خودرو سواری پژو درون پارکینگ ساختمان مسکونی ۵ طبقه در فرهنگیان فاز ۲ به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد.
با حضور امدادگران آتش نشانی کرمانشاه در محل حادثه آتش سوزی خودرو مهار و از سرایت حریق به ساختمان و همچنین دیگر خودروهای درون پارکینگ جلوگیری شد.
علت این حادثه در دست بررسی است.