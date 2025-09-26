به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ معاون پژوهشی دانشگاه زنجان گفت : دومین کنگره بین المللی پیشگیری از سرطان ۹ و ۱۰ مهر ماه در زنجان برگزار می شود.

رحمانی افزود : این کنگره با محوریت مردم و کمک به مراکز اجرایی در دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد.

وی گفت : مقالات و موضوعات این کنگره شامل پیشگیری از سرطان ،علوم ورزشی در پیشگیری از این بیماری ، اقتصاد و بیمه ، علوم روانشناختی در پیشگیری از سرطان ،فرهنگ سازی، آموزش و ترویج در پیشگیری از سرطان ،عوامل محیطی، جغرافیا و محیط زیست ، ژنتیک، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی و متابولومیکس ، بیوانفورماتیک، مدلسازی ریاضی، تحلیل داده و هوش مصنوعی در پیشگیری از سرطان است.