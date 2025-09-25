پخش زنده
مرحله انتخابی فوتسال جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ اندونزی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در این دوره از رقابتها ۳۱ تیم شرکت کردهاند که در ۷ گروه ۴ تیمی و یک گروه ۳ تیمی رقابت کردند و از هر گروه تیم نخست مستقیما به مرحله نهایی صعود کرد و از میان تیمهای دوم گروهها نیز ۷ تیم صعود کردند. در محاسبه وضعیت تیمهای دوم، نتیجه این تیمها برابر تیم چهارم گروه محاسبه نشد.
نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
گروه ای در العارضیة کویت:
مغولستان ۰ - ۳ هند
کویت ۲ - ۲ استرالیا
-تیمهای استرالیا و کویت با ۷ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیمهای هند با ۳ و مغولستان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند و حذف شدند.
گروه بی در نوتان بوری تایلند:
بحرین ۹ - ۰ برونئی دارالسلام
تایلند ۲ - ۲ کره جنوبی
-تیمهای تایلند و کره جنوبی با ۷ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیمهای بحرین با ۳ و برونئی بدون امتیاز سوم و چهارم و حذف شدند.
گروه سی در دوشنبه تاجیکستان:
ماکائو ۲ - ۱۱ کامبوج
ژاپن ۳ - ۱ تاجیکستان
-تیمهای ژاپن با ۹ و تاجیکستان با ۶ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیمهای کامبوج با ۳ و ماکائو بدون امتیاز سوم و چهارم و حذف شدند.
گروه دی در دمام عربستان:
عراق، پاکستان، عربستان و تایوان (رقابتهای این گروه نیمه ماه اکتبر برگزار خواهد شد.)
گروه ایی در هانگجو چین:
ویتنام ۴ - ۰ لبنان
چین ۴ - ۰ هنگ کنگ
-تیمهای ویتنام با ۹ و لبنان با ۴ امتیاز در ردههای اول و دوم قرار گرفتند و صعود کردند. تیمهای چین با ۳ و هنگ کنگ با یک امتیاز سوم و چهارم شدند و از دور رقابتها کنار رفتند.
گروه اف در بیشکک قرقیزستان:
تیمور شرقی ۵ - ۴ فلسطین
ازبکستان ۲ - ۳ قرقیزستان
تیمهای قرقیزستان با ۹ و ازبکستان با ۶ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیمهای تیمور شرقی با ۳ و فلسطین بدون امتیاز سوم و چهارم و حذف شدند.
گروه جی در کوانتان مالزی:
امارات ۸ - ۲ بنگلادش
ایران ۴ - ۰ مالزی (سالن ترتوتوپ سوتکا)
برای ایران؛ مهدی مهدیخانی ۴، حسین درخشانی ۱۲، حسین طیبی ۳۳ و علی خلیلوند ۳۶ گلزنی کردند.
-تیم ایران پیش از این ۱۲ - ۰ تیم بنگلادش و ۱۰ - ۰ تیم امارات را درهم کوبید.
تیمهای ایران با ۹ و مالزی با ۶ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیمهای امارات با ۳ و بنگلادش بدون امتیاز سوم و چهارم شدند و از دور رقابتها حذف شدند.
گروه ایچ در یانگون میانمار:
افغانستان ۸ - ۰ میانمار
تیم مالدیو استراحت کرد.
تیمهای افغانستان با ۶ امتیاز صعود کرد و تیم میانمار با ۳ امتیاز دوم است و در انتظار نتایج گروه دی میماند. تیم مالدیو بدون امتیاز سوم و حذف شد.