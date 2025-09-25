پخش زنده
بیش از ۲ هزار بسته آموزشی و ۲۰۰ بسته کمک معیشتی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در بین دانش آموزان مناطق محروم و کم برخوردار ارومیه توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به همت اداره کل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی بیش از ۲ هزار بسته آموزشی و ۲۰۰ بسته کمک معیشتی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال آماده شده و در بین دانش آموزان مناطق محروم و کم برخوردار توزیع میشود.
استاندار آذربایجان غربی در آیین توزیع این لوازم التحریر با اشاره به فرارسیدن بهار تعلیم و تعلم گفت: تحول به دست معلمین رقم میخورد و اگر بخواهیم توسعه در بخشهای مختلف ایجاد شود باید به آموزش وپرورش توجه جدی داشته باشیم.
رضا رحمانی با بیان این که باید در سرانه آموزشی نیز جایگاه استان را ارتقا دهیم افزود: همان گونه که به آموزش دانش آموزان توجه میکنیم باید به مباحث پرورشی آنها نیز توجه کنیم چرا که اهمیت پرورش کمتر از آموزش نیست.
همچنین با کمک اداره کل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی و با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال بیش از ۳۰ مدرسه مناطق محروم و کم برخوردار ارومیه نوسازی شده و ۳۰ مدرسه دیگر نیز در مرحله دوم نوسازی و تجهیز خواهند شد.