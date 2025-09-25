به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرزانه صادق از کارگاه شهید رجایی که برای اجرای طرح راه آهن رشت – آستارا در پسیخان رشت راه اندازی شده، بازدید کرد و در نشستی که با موضوع راه آهن رشت – آستارا برگزار شد حضور یافت.



مسیر راه آهن رشت تا آستارا ۱۶۲ کیلومتر است که تاکنون ۸۰ کیلومتر از مسیر تملک شده و ۲۰ کیلومتر در دست ساخت است.

۶۲ کیلومتر از این مسیر هم تا پایان سال تملک اراضی خواهد شد.

در صورت همکاری موفق با طرف روسی، پروژه با مشارکت آنها ادامه می‌یابد .