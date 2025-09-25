به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرپرست جمعیت هلال‌احمر لرستان گفت: شامگاه چهارشنبه دوم مهرماه، ساعت ۲۱ گزارشی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر لرستان مبنی بر گرفتار شدن دو گردشگر در ارتفاعات منطقه کرکی شهرستان پلدختر دریافت شد.

غلامرضا علی‌محمدی افزود: عوامل امدادی جمعیت هلال‌احمر پلدختر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر لرستان گفت: تیم تخصصی امداد و نجات کوهستان عملیات جست‌و‌جو و نجات را آغاز کرد و پس از چند ساعت تلاش بی‌وقفه، ساعت ۰۲:۳۰ بامداد امروز سوم مهرماه عملیات پایان یافت و هر دو گردشگر با موفقیت نجات یافتند.