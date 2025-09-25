پخش زنده
فرماندار خمام از توزیع نوشت افزار به ارزش ۸۵۰ میلیون تومان بین دانشآموزان نیازمند خمام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ عصمت محمد دوست در مراسم توزیع بستههای نوشتافزار بین دانشآموزان در سالن اجتماعات کانون حقشناس خمام با تأکید براهمیت حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار گفت: فراهمسازی زمینه تحصیل برای همه کودکان، گامی اساسی در ارتقاء عدالت آموزشی و توسعه آینده شهرستان است.
وی همچنین اقلام توزیعشده را شامل کیف، دفتر، مداد رنگی، کفش، مداد تراش، پاککن، مداد و سایر لوازم ضروری تحصیلی اعلام و تصریح کرد: ارزش بستههای تهیه شده در مجموع ۸۵۰ میلیون تومان است که بین دانشآموزان کمبرخوردار شهرستان توزیع میشود.
فرماندار خمام افزود: گسترش همکاری دستگاههای اجرایی برای کاهش آسیبهای اجتماعی به صورت جدی در دستور کار است.