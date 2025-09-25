پخش زنده
۵۱ طرح با نشان دار کردن مالیاتها در اصفهان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به استمرار اجرای طرح «نشاندار کردن مالیاتها» در سال ۱۴۰۴، گفت: مودیان مالیاتی در این طرح میتوانند محل هزینهکرد مالیات خود را از میان طرحهای اولویتدار انتخاب کنند که ۵۱ طرح عمرانی و خدماتی برای امسال هدفگذاری شده است.
مهران علائی افزود: این طرحها در حوزههای سلامت، کشاورزی، امور فرهنگی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، زیرساختهای شهری، حمل و نقل، انرژی، دفاعی و امنیتی تعریف و اولویت بندی شده که اعتبار آنها از محل مشارکت داوطلبانه مودیان مالیاتی تأمین خواهد شد.
وی با بیان اینکه امسال ۲۷ هزار مودی مالیاتی در استان اصفهان در طرح نشاندار کردن مشارکت کردند، ادامه داد: طرح «نشاندار کردن مالیاتها» به عنوان یکی از سیاستهای کلان و تحول آفرین نظام مالیاتی کشور، با هدف افزایش شفافیت، مردمی سازی بودجه و هدفمندسازی منابع مالیاتی طراحی شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: سال گذشته ۷۸ طرح مهم زیرساختی استان با اعتبار هشت هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال از محل نشاندار کردن مالیات به همت ۲۸ هزار مودی آغاز شد و این همراهی گسترده مردم، زمینهساز ادامه اجرای این طرح شده است.
وی با بیان اینکه نشاندار کردن به معنی این است که مودیان میتوانند محل هزینه کردن مالیاتشان را خودشان تعیین کنند، ادامه داد: برای نخستین بار مودیان استان سال گذشته در قالب فرمهای «تبصره ماده ۱۰۰» تعداد ۷۸ طرح را از محل تخصیص مالیات پرداختی خود تامین اعتبار کردند.
علائی گفت: فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و تکریم ارباب رجوع، عدالت مالیاتی و مبارزه با پدیده فرار مالیاتی به عنوان اهداف اصلی این اداره کل به جد دنبال میشود و اقدامات ارزشمندی در این زمینه اجرا شده است.
اصفهان پس از تهران، دومین استان پرداختکننده مالیات در کشور است.