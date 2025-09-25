به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی امروز هم ادامه روند کاهش دمای هوا را در طول روز پیش بینی می‌کنیم و از فردا تا صبح یکشنبه روند تغییرات دما افزایشی است.

زارعی افزود: در این مدت از سرعت وزش باد هم کاسته می‌شود و شرایط جوی نسبتا پایدار و یکنوات خواهد بود.

وی گفت: همان طور که انتظار هم داشتیم با نفوذ زبانه‌های پرفشار صبح امروز شاهد وقوع دمای زیر ۵ درجه بودیم و سربیشه با حداقل ۴ درجه سلسیوس خنک‌ترین نقطه استان گزارش شد.

کارشناس هواشناسی افزود: برای صبح فردا هم احتمال خسارت به برخی محصولات کشاورزی به دلیل تداوم دمای کمینه زیر ۵ درجه در مناطق سردسیر شهرستان‌های سربیشه و قائن وجود دارد.

زارعی گفت: انجام تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارات احتمالی به بهره برداران کشاورزی توصیه می‌شود.

وی افزود: در شبانه روز گذشته هم دهسلم با ۳۹ درجه سلسیوس گرمترین و نوسنات دمایی در مرکز استان هم بین ۳۱ و ۱۲ درجه ثبت شد.