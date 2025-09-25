بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، رایانه و تجارت الکترونیک (الکامپ ۱۴۰۴) در نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.

آغاز به کار بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ

آغاز به کار بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ

رضا حیدری دبیر اجرایی بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، رایانه و تجارت الکترونیک (الکامپ ۱۴۰۴) در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، افزود: این نمایشگاه به مدت ۴ روز از سوم تا ششم مهرماه با حضور ۵۰۰ شرکت داخلی و ۱۰۰ شرکت خارجی از کشور‌های چین، ترکیه و روسیه برگزار می‌شود.

وی گفت: در این نمایشگاه یک سالن تخصصی ویژه هوش مصنوعی طراحی شده است و همچنین نرم افزار‌های کاربردی فروش طلا هم فعالیت می‌کنند.

دبیر اجرایی نمایشگاه الکامپ رویداد‌های جانبی این نمایشگاه را از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های آن خواند و افزود: در حوزه دانش آموزی دستاورد‌های دانش آموزان به نمایش گذاشته می‌شود و در سالن مرتبط با گفت‌و‌گو هم بیش از ۲۵۰ گفت‌و‌گو در حوزه فناوری در حوزه فناوری و دغدغه‌های صنفی برگزار می‌شود.

وی گفت: در بخش توان تک هم که با همت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای انجام شده است معلولان، نیازمندی‌ها و درخواست‌های خود را از حوزه فناوری اطلاعات اعلام و با شرکت‌های دیجیتال ارتباط برقرار می‌کنند.

دبیر اجرایی نمایشگاه الکامپ افزود: در بخش مسابقات استارتاپی هم ۶۵ تیم از استان‌های مختلف با هم مسابقه می‌دهند و جایزه نقدی آن ۵۰۰ میلیون تومان است.