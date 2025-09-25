به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ابراهیم نوری‌مقدم از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان خبر داد و افزود: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد امنیت محله محور و با هدف رضایت شهروندان طی یک هفته گذشته در سطح شهرستان اجرا شد.

او گفت: در نتیجه اجرای این طرح، علاوه بر کشف سه فقره سرقت در معابر و اماکن عمومی، تلفن همراه و کابل برق، ۱۲ فقره جرائم سایبری، ۲۵ کیلو انواع مواد مخدر، چهار خرده‌فروش مواد مخدر، دو سارق مزارع و باغات و کابل برق و ۱۴ نفر به دلیل سایر جرائم دستگیر تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی تویسرکان از کشف ⁣تعداد ۳ هزار و ۸۷ عدد انواع قرص‌های مخدر و غیر مجاز خبر داد و افزود: ماموران انتظامی در راستای مقابله با خودرو‌های متخلف و مزاحم، تعداد ۲۲ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مزاحم را توقیف و روانه پارکینگ کردند.

نوری‌مقدم پیشگیری و مقابله با انواع جرائم را نیازمند عزم جدی و جمعی همه سازمان‌ها و نهاد‌ها و نهاد‌ها و مسئولیت‌پذیری مردم با مراقبت از اموال و حذف زمینه‌های وقوع جرم عنوان کرد. نوری‌مقدم گفت: با برنامه‌ریزی دقیق، احساس مسئولیت و همچنین تجزیه و تحلیل جرائم می‌توان ضریب امنیتی را بالا برده و فضا را برای مجرمان به خصوص سارقان ناامن کرد.

او با بیان اینکه در پی وقوع چند فقره سرقت در شهرستان تویسرکان، موضوع در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت گفت: ماموران تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی سه سارق شامل یک سارق منزل و ۲ سارق مزارع و باغات را در این زمینه شناسایی و پس از هماهنگی قضائی طی یک عملیات غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی تویسرکان گفت: ماموران طی تحقیقات بیشتر از سارقان به ۳ فقره سرقت سیم و کابل برق و ۲ فقره سرقت معابر و اماکن عمومی معترف و مقادیری اقلام سرقتی کشف شد.