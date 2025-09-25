به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در نشست اونتالاپ اونالبایف، سفیر جمهوری قزاقستان در ایران با مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، زمینه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی، بندری و لجستیکی میان ایران و قزاقستان بررسی شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست با اشاره به جایگاه منحصر‌به‌فرد منطقه در مسیر کریدور بین‌المللی شمال–جنوب گفت: وجود دو بندر فعال انزلی و کاسپین، دسترسی به شبکه ریلی، مسیر‌های جاده‌ای و امکانات حمل‌ونقل دریایی و هوایی، منطقه آزاد انزلی را به هاب ترانزیتی و لجستیکی راهبردی در منطقه تبدیل کرده است.

وی افزود: این مزیت‌های کریدوری نه تنها امکان کاهش زمان و هزینه‌های حمل‌ونقل بین کشور‌های آسیای میانه، قزاقستان، روسیه، کشور‌های حاشیه خزر و خلیج فارس را فراهم می‌کند، بلکه فرصتی ارزشمند برای توسعه صادرات و واردات کالا‌های صنعتی و کشاورزی ایجاد می‌کند.

اونالبایف سفیر قزاقستان نیز با تأکید بر اهمیت گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور، منطقه آزاد انزلی را حلقه‌ای مهم در اتصال ایران به بازار‌های اوراسیا و تقویت ترانزیت کالا معرفی کرد.

وی افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های لجستیکی و بندری این منطقه، می‌توان مسیر‌های پایدار و کم‌هزینه برای صادرات و واردات ایجاد کرد و حجم تبادلات تجاری دو کشور که سال گذشته ۷۰۰ هزار تن بود را به شکل قابل توجهی افزایش داد.

در این دیدار، علاوه بر ظرفیت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت، فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های صنعتی، فناوری، لجستیک و گردشگری دریایی مورد بحث قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه این منطقه آماده همکاری برای جذب سرمایه‌گذاری مشترک با کشور‌های همسایه است، تأکید کرد: ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی و صنعتی جدید در کنار توسعه اسکله‌ها، انبار‌ها و ناوگان حمل‌ونقل، می‌تواند حجم مبادلات بین ایران و قزاقستان را بیش از پیش افزایش دهد و نقش منطقه را در اقتصاد دریامحور کشور تقویت کند.

در پایان این نشست سفیر قزاقستان به همراه مدیرعامل سازمان از مجتمع بندری کاسپین و زیرساخت‌های آن بازدید کرد.