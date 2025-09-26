پروازهای فرودگاه شهدای زنجان به مقصد مشهد مقدس، دو روز در هفته، دوشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیر فرودگاه زنجان، اعلام کرد که پروازهای فرودگاه شهدای زنجان به مقصد مشهد مقدس، دو روز در هفته، دوشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها انجام می‌شود.

یگانه افزود : ساعت پرواز از مشهد به زنجان ۸:۵۰ و ساعت حرکت پرواز از زنجان به مشهد بالعکس ۱ ۱ :۵۵ تعیین شده است.

وی افزود : ظرفیت هواپیما برای این پروازها ۱۰۰ نفر است، اما هنوز به طور کامل پر نمی‌شود.

یگانه گفت : با این حال، تعداد مسافران بین ۶۰ تا ۸۰ نفر است و به تدریج در حال افزایش است.