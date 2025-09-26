تغییر ساعت پروازهای فرودگاه زنجان
پروازهای فرودگاه شهدای زنجان به مقصد مشهد مقدس، دو روز در هفته، دوشنبهها و پنجشنبهها انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیر فرودگاه زنجان، اعلام کرد که پروازهای فرودگاه شهدای زنجان به مقصد مشهد مقدس، دو روز در هفته، دوشنبهها و پنجشنبهها انجام میشود.
یگانه افزود : ساعت پرواز از مشهد به زنجان ۸:۵۰ و ساعت حرکت پرواز از زنجان به مشهد بالعکس ۱۱:۵۵ تعیین شده است.
وی افزود : ظرفیت هواپیما برای این پروازها ۱۰۰ نفر است، اما هنوز به طور کامل پر نمیشود.
یگانه گفت : با این حال، تعداد مسافران بین ۶۰ تا ۸۰ نفر است و به تدریج در حال افزایش است.