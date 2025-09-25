به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) هرمزگان گفت: شهیدان مشعل روشن، تابناک و هدایتگر جامعه هستند و وجود آنها موجب تعالی فرهنگ در جامعه شده است.

سرهنگ پاسدار حجت‌الله سالاری با تأکید بر لزوم زنده نگه‌داشتن روحیه ایثار و شهادت در جامعه افزود: با ترویج این فرهنگ می‌توانیم راه این قهرمانان همیشه جاودان را ادامه دهیم.