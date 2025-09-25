پخش زنده
همزمان با هفته دفاع مقدس، مراسم یادبود شهید دانشآموز ابراهیم سلامتی با عنوان شهید آبروی محله در منزل این شهید والامقام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) هرمزگان گفت: شهیدان مشعل روشن، تابناک و هدایتگر جامعه هستند و وجود آنها موجب تعالی فرهنگ در جامعه شده است.
سرهنگ پاسدار حجتالله سالاری با تأکید بر لزوم زنده نگهداشتن روحیه ایثار و شهادت در جامعه افزود: با ترویج این فرهنگ میتوانیم راه این قهرمانان همیشه جاودان را ادامه دهیم.