به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی گفت: ۲۷۸ پروژه آموزشی در سراسر استان با اولویت مناطق کم برخوردار و دارای تراکم دانش آموزی بالا در دست ساخت است.

پیام صدقی، با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت چهاردهم توجه به آموزش و پرورش افزایش یافته است، افزود: از دی ماه پارسال توسعه عدالت آموزشی به ما ابلاغ شده و ما کمبود‌ها و نیاز‌ها را برنامه‌ریزی کردیم تا پایان دولت بتوانیم نواقص استانی را برطرف کنیم.

صدقی، با اشاره به نهضت مدرسه سازی در استان اظهارکرد: از زمستان پارسال احداث ۲۷۶ پروژه با بیش از یکهزار و ۶۰۰ کلاس درس آغاز شده که هم اکنون ۵۵ درصد پیشرفت دارند.

وی گفت: تا پایان سال مقرر شده پروژه‌های مربوط به مدارس کانکسی، پروژه‌های سنگی و مدارس فرسوده را به اتمام برسانیم.

صدقی افزود: مدارس کانکسی که بالای ۱۰ دانش آموز داشتند به پایان رسیده‌اند و عملیات احداث مدارس سنگی هم که پیش از این آغاز شده بود، در مراحل اتمام هستند.

وی تصریح کرد: از مجموع یکهزار و ۶۰۰ کلاس موجود ۵۰۰ کلاس تحویل داده شده یا در حال تحویل است و تلاش می‌شود تا پایان سال ۴۰۰ کلاس هم به اتمام برسد.

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی اضافه کرد: یک عقب افتادگی در زمینه تأمین کلاس‌های درس از سال‌های قبل در استان وجود دارد و سعی می‌شود این جاماندگی‌ها جبران شود.

صدقی، با اشاره به اینکه خیرین و بنگاه‌ها امسال کمک‌های بسیاری به احداث مدارس جدید داشتند، افزود: خیرین مدرسه‌ساز هم در قالب یک جشنواره در سالجاری متعهد به ساخت ۱۰۰ مدرسه با ۸۰۰ کلاس درس شدند.

وی گفت: ۵۰ درصد از کل فضایی که ما در دست ساخت داریم یا خیرین ساختند و یا در ساخت آن مشارکت دارند.