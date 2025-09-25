پخش زنده
مدیرعامل صندوق توسعه فرش دستباف و احیای بناهای تاریخی با هدف شناسایی ظرفیتها و احیای میراث فرهنگی و معماری استان مرکزی، از بناهای تاریخی این استان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،ضرغامی مدیرعامل صندوق فرش دستباف و احیای بناهای تاریخی کشور، معاونین و کارشناسان این حوزه با هدف شناسایی دقیقتر ظرفیتها و احیای میراث فرهنگی، معماری و تاریخی کمیجان و آشتیان، تقویت زیرساختهای گردشگری و ایجاد زمینههای مشارکت پایدار بخش خصوصی در حفظ هویت تاریخی کشور ، از بناهای تاریخی استان مرکزی بازدید کردند.
محمود مرادینراقی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی گفت: شناسایی دقیقتر ظرفیتها و احیای میراث فرهنگی، معماری و تاریخی کمیجان و آشتیان، موجب تقویت زیرساختهای گردشگری و ایجاد زمینههای مشارکت پایدار بخش خصوصی در حفظ هویت تاریخی کشور می شود.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی ، پس از بازدید مدیرعامل صندوق توسعه فرش دستباف و احیای بناهای تاریخی کشور از بناهای تاریخی قابل واگذاری و بناهای واگذارشده در شهرستانهای کمیجان و آشتیان خبر داد و گفت: استان مرکزی با برخورداری از آثار تاریخی ارزشمند جایگاه ویژهای در طرحهای احیای بناهای تاریخی کشور دارد و تعامل با صندوق توسعه فرش دستباف و احیای بناهای تاریخی، فرصت مناسبی برای جذب سرمایهگذاران توانمند و دلسوز در این حوزه ایجاد کرده است.
محمود مرادی نراقی با اشاره به ضرورت تقویت حمایتهای بینبخشی و تسریع در صدور مجوزها برای احیای بناهای تاریخی افزود : بناهای واجد شرایط برای واگذاری شناسایی شدهاند و فرآیند تهیه مستندات و طی مراحل قانونی در دستور کار قرار دارد.