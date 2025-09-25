رویداد روایت فتح صادق در قزوین
رویداد روایت فتح صادق با هدف پیوند نسل جوان با دستاوردها و ارزشهای دوران دفاع مقدس در قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، حجت الاسلام پورآرین مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در این مراسم گفت: هدف اصلی ما از برگزاری رویداد روایت فتح صادق، بازخوانی و بازنمایی ارزشهای ارزشمند ایثار، مقاومت و حماسههای صادقانه دوران دفاع مقدس است.
وی افزود: ما تلاش میکنیم تا نسل جوان امروز را با روایتهای اصیل و تاثیرگذار آن دوران پیوند دهیم و خاطره آن روزهای حماسی را زنده نگه داریم.
وی اضافه کرد: در این رویداد، نقشآفرینی دختران عضو تشکلهای مردمی و فرهنگی، که تحت عنوان دختران حاج قاسم فعالیت میکنند، بسیار حائز اهمیت و تاثیرگذار خواهد بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گفت: این رویداد با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی بیشتر نسل جوان با دستاوردها و ارزشهای دوران دفاع مقدس برگزار شده است و انتظار میرود با برنامههای متنوع فرهنگی و هنری، تاثیر بسزایی در انتقال این مفاهیم به مخاطبان داشته باشد.